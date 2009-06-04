Ищу человека для написания текстов для моего сайта, уже имеется веб-дизайн шаблона. Нужен человек для небольшой корректировки шаблона и написания текста для всех страниц сайта. Около 10 страниц, текст должен быть актуальным и хорошо написанным, ...
Написание обзоров, превью, SEO текстов
В связи с запуском интернет-магазина требуются авторы для написания обзоров, превью, SEO оптимизированных текстов, наполнения каталога и других материалов по теме Nintendo Wii, в дальнейшем по Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS.
Требования к автору: знакомство с темой, обязательные похожие статьи в портфолио или написание тестовых статей.
Заявки фрилансеров
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