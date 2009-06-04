Написание обзоров, превью, SEO текстов

В связи с запуском интернет-магазина требуются авторы для написания обзоров, превью, SEO оптимизированных текстов, наполнения каталога и других материалов по теме Nintendo Wii, в дальнейшем по Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS.

Требования к автору: знакомство с темой, обязательные похожие статьи в портфолио или написание тестовых статей.