Написание обзоров, превью, SEO текстов

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Закрыт13 заявок292 просмотра

В связи с запуском интернет-магазина требуются авторы для написания обзоров, превью, SEO оптимизированных текстов, наполнения каталога и других материалов по теме Nintendo Wii, в дальнейшем по Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS.

Требования к автору: знакомство с темой, обязательные похожие статьи в портфолио или написание тестовых статей.

Написание статей
16 лет назад
nextgame
Nextgame 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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