Слоган для IT-Компании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок1275 просмотров
#1$

Требуется создать слоган для компании с названием "АйТи46".

Компания занимается 3-мя направлениями:

1. Продает лицензионное программное обеспечение: операционки, антивирусы, графические программы и прочее.

2. Занимается сервисным обслуживанием - компьютеров и локальных сетей, АТС .(IT-Аутсорсинг). Мы приезжаем, чиним, настраиваем, поддерживаем любую сетевую технику заказчика. Консультируем по вопросам безопасности и т.д., Тестируем , анализируем проблемные места и т.д.

3. Создаёт компьютерные сети разного уровня сложности - проектирование, создание, обеспечение бесперебойной работы компьютерных сетей. От локальных медных сетей, до распределенных Wi-Fi, оптики и т.д.

От Вас требуется слоган в 2-3 слова, максимально отражающий сущность деятельности компании.

UPD - Бюджет 10$

Ваши -------------------ВАРИАНТЫ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ В ВИДЕ ТЕКСТА----------- прицеплять файлы не надо!

16 лет назад
dsa046
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Победитель конкурса

ExLibris
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
Из 200 вариантов слоганов от 10 участников понравились 2 варианта, и оба были от Ольги! Рекомендую!
Сергей - надежный и ответственный заказчик! Порадовало грамотно сформулированное задание и оплата без промедлений. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ExLibris
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO рерайтинг статей сайта. Гидроизоляция. 6 дней.

    $70

    SEO рерайтинг статей сайта. Есть сайт: gpstroy.com Нужно сделать SEO рерайтинг статей, сохранив ТОЧНУЮ структуру разделов. Изменить, где встречается название компании на "_Новая_компания_" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественный рерайт сайта

    $30

    Нужен качественный рерайт описаний "Косметика для солярия" сайта http://s-shine.ru/ Главное, чтобы хорошо читалось, и было уникальным. Тестовое задание = рерайт текста главной страницы. присылайте на [email protected] ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статья

    $10

    Статья на тему автомобилей 2-3 т знаков. Вы должны разбираться в теме! Срок - сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи с ненавячивой рекламой

    Нужно написать две PR-статьи с ненавячивой рекламой, статья пишется от лица блоггера. Статьи с PR-ом оборудования, желателен опыт проведения ремонтных и строительных работ у автора. Обязателен нужен опыт и приемеры. Заявки со ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт описаний

    Здравствуйте! Ищу несколько исполнителей на рерайт описаний сериалов. Работа несложная, но объемная. Преимущество имеет автор, предложивший меньшую цену. Подробности в личной переписке.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт для начинающих

    Здравствуйте. Необходим начинающий рерайтер. Объемы работы большие. Пишите ваши предложения и ICQ. Ориентируюсь на минимальные цены. Спасибо. Все предложения пишите здесь.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведение новостной ленты сайта финансовой тематики.

    Необходимо писать новости, обзоры, статьи для сайта занимающегося вводом выводом webmoney.(Рерайт) пример того что прийдется писать - http://moneynews.ru/, http://owebmoney.ru/ 2-3 новости в день, 2-3 статьи в неделю. работа постоянная, указывайте цены за ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад