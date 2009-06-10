Слоган для IT-Компании

# 1 — $

Требуется создать слоган для компании с названием "АйТи46".

Компания занимается 3-мя направлениями:

1. Продает лицензионное программное обеспечение: операционки, антивирусы, графические программы и прочее.

2. Занимается сервисным обслуживанием - компьютеров и локальных сетей, АТС .(IT-Аутсорсинг). Мы приезжаем, чиним, настраиваем, поддерживаем любую сетевую технику заказчика. Консультируем по вопросам безопасности и т.д., Тестируем , анализируем проблемные места и т.д.

3. Создаёт компьютерные сети разного уровня сложности - проектирование, создание, обеспечение бесперебойной работы компьютерных сетей. От локальных медных сетей, до распределенных Wi-Fi, оптики и т.д.

От Вас требуется слоган в 2-3 слова, максимально отражающий сущность деятельности компании.

UPD - Бюджет 10$

Ваши -------------------ВАРИАНТЫ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ В ВИДЕ ТЕКСТА----------- прицеплять файлы не надо!