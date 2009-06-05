Написание, рерайтинг статей и оптимизация контента

Необходимо провести комплекс мер по внутренней оптимизации сайта:

Семантическое ядро уже сформировано (список ключевых слов по которым необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта);

1. Написать оптимизированную статью для Главной страницы сайта с вхождением всех (или почти всех) выбранных ключевых фраз;

2. Произвести рерайтинг существующих статей (достаточное количество, около 20 -40 шт.). Оптимизировать каждую статью с опр. ключевыми словами.

3. Необходимо сделалась рерайтинг и дописать статьи с учетом внутренней ссылочной оптимизации сайта.

4. Возможно, создать несколько карт сайт (это обговаривается)

Далее будет необходимо провести несколько раз рерайтинг одной статьи для дальнейшего расположения ее на порталах. Т.е. берем 20 статей, делаем из 1 статьи 3 статьи, и получаем 60 статей.

Жду ответа, готов к долговременному сотрудничеству.