Написание, рерайтинг статей и оптимизация контента

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок476 просмотров

Необходимо провести комплекс мер по внутренней оптимизации сайта:

Семантическое ядро уже сформировано (список ключевых слов по которым необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта);

1. Написать оптимизированную статью для Главной страницы сайта с вхождением всех (или почти всех) выбранных ключевых фраз;

2. Произвести рерайтинг существующих статей (достаточное количество, около 20 -40 шт.). Оптимизировать каждую статью с опр. ключевыми словами.

3. Необходимо сделалась рерайтинг и дописать статьи с учетом внутренней ссылочной оптимизации сайта.

4. Возможно, создать несколько карт сайт (это обговаривается)

Далее будет необходимо провести несколько раз рерайтинг одной статьи для дальнейшего расположения ее на порталах. Т.е. берем 20 статей, делаем из 1 статьи 3 статьи, и получаем 60 статей.

Жду ответа, готов к долговременному сотрудничеству.

Написание статей
16 лет назад
dmitrykotenko
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$20
7 дней

Заявки фрилансеров

ATIV2007
50 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад

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