10 статей по тематике фильмы

$20
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  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки486 просмотров

Нужны 10 (РАЗНЫХ) статей по тематике фильмы (фильмы онлайн, смотреть фильмы онлайн) - плана: http://telegraf.by/partners_news/style/37206.html (количество знаков достаточно 1000-1500)

Уникальные статьи должны быть, рерайт или копирайт без разницы.

Пишите 1 статью, если все устраивает - пишите все. 3 ссылки в статье должно быть (урл дам).

Email - [email protected]

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16 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$20
5 дней
Приянтно было поработать, буду частно обращаться и ещё раз прошу прощение за задержку с оплатой. Для работодателей, именно данную исполнительницу рекомендую с лучшей стороны, как к работе, так и к заказчику.
Очень приятно иметь дело с человеком, который ценит чужой труд и время. Не первый раз работаю с Михаилом, и вижу: из любых затруднений он всегда выходит достойно. Спасибо Вам, надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад