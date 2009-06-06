Сайт сотовых телефонов

Интернет магазин сотовых телефонов

есть разделы с "сухими" описаниями товаров, то есть технические данные. всего около 300 позиций

нужно сделать рерайт, но человек нужен, естественно разбирающийся, понимающий в технике, умеющий написать к каждому товару по паре тройке уникальных предложений информационного характера..

жду ваши предложения. прошу указывать на портфолио с подобными работами.

без опыта работы в сфере электроники кандидатуры не рассматриваю.

вот разделы сайта

Сотовые телефоны

Motorola

Nokia

Samsung

SonyEricsson

Карманные компьютеры

Apple

Eten

HTC

ASUS

Toshiba

Фото камеры

Canon

Фотопринтеры

Nikon

Olympus

Sony

Видео камеры

Sony

Автомкомплекты

THB

Nokia

Parrot

SonyEricsson

Игровые приставки

Sony

Bluetooth гарнитуры

BenqSiemens

Jabra

Motorola

Nokia

Samsung

SonyEricsson

Карты памяти

Compact Flash Card

Memory Stick Micro M2

MicroSD

Навигаторы

Garmin

Globus

Nokia

XDevice