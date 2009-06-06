Необходимо провести комплекс мер по внутренней оптимизации сайта: Семантическое ядро уже сформировано (список ключевых слов по которым необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта); 1. Написать оптимизированную статью для Главной страницы сайта с ...
Сайт сотовых телефонов
Интернет магазин сотовых телефонов
есть разделы с "сухими" описаниями товаров, то есть технические данные. всего около 300 позиций
нужно сделать рерайт, но человек нужен, естественно разбирающийся, понимающий в технике, умеющий написать к каждому товару по паре тройке уникальных предложений информационного характера..
жду ваши предложения. прошу указывать на портфолио с подобными работами.
без опыта работы в сфере электроники кандидатуры не рассматриваю.
вот разделы сайта
Сотовые телефоны
Motorola
Nokia
Samsung
SonyEricsson
Карманные компьютеры
Apple
Eten
HTC
ASUS
Toshiba
Фото камеры
Canon
Фотопринтеры
Nikon
Olympus
Sony
Видео камеры
Sony
Автомкомплекты
THB
Nokia
Parrot
SonyEricsson
Игровые приставки
Sony
Bluetooth гарнитуры
BenqSiemens
Jabra
Motorola
Nokia
Samsung
SonyEricsson
Карты памяти
Compact Flash Card
Memory Stick Micro M2
MicroSD
Навигаторы
Garmin
Globus
Nokia
XDevice
Заявки фрилансеров
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