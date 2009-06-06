Контент для сателлитов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок293 просмотра

Два сайта магазинов. На каждый сайт:

1. Промо текст на главную страницу магазина 1600-1800 знаков без пробелов.

2. Короткие текстовые блоки по 150-200 знаков. Выводятся отдельно в тематических информационных блоках и не должны выглядеть как обрывки текста. 20 штук.

Основное требование - уникальность. Привязки к ключевикам не требуется.

Тематика магазинов: 1) Акустика, колонки. 2) Оргтехника, принтеры, факсы, телефоны (не gsm)

16 лет назад
kokamvd
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень приятно иметь дело с профессионалом. Заказ выполнен на высоком уровне, в очень короткие сроки и без лишних вопросов. Работой с Ольгой остался полностью доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
От работы остались исключительно положительные эмоции. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата немедленно и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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