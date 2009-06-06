Нужен рерайтер, очень хорошего уровня, для рерайта очень большого количества материала по туризму. Итак, у меня есть проекты по Испании, Кубе, Франции, Британии и т.д. Мой первый заказ это рерайт 160 ...
Контент для сателлитов
Два сайта магазинов. На каждый сайт:
1. Промо текст на главную страницу магазина 1600-1800 знаков без пробелов.
2. Короткие текстовые блоки по 150-200 знаков. Выводятся отдельно в тематических информационных блоках и не должны выглядеть как обрывки текста. 20 штук.
Основное требование - уникальность. Привязки к ключевикам не требуется.
Тематика магазинов: 1) Акустика, колонки. 2) Оргтехника, принтеры, факсы, телефоны (не gsm)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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