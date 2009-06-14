Написать 13 статей о фондовых индексах

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Завершен20 заявок288 просмотров

13 фондовых индексов. На каждый индекс своя статья. На каждую статью 2-4 тыс. знаков (без пробелов).

Указывайте стоимость за весь комплект статей и срок выполнения задания.

Список индексов в прикрепленном файле.

16 лет назад
sannay
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад
$70
7 дней
Работой очень доволен. Статьи написаны качественно и "со вкусом". Буду сотрудничать дальше.
Очень понравилось работать с данным заказчиком. Четкое задание, оплата без задержек. Рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества. С ув. Дарья

Заявки фрилансеров

DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад

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