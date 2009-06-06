Статья SEO тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка355 просмотров

Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей:

- Тематическая биржа ссылок

- Автоматическая регистрация в каталогах

- Мониторинг позиций сайта

- Контекстная реклама

- Биржа статей

- Приватный менеджер

- Партнерская программа

Структура статьи:

- описание системы вообщем

- и далее по модулям + описание модуля, все преимущества данного модуля.

В итоге должна получиться грамотная и понятная статья.

Статья объемом 3000-5000 символов.

16 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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