13 фондовых индексов. На каждый индекс своя статья. На каждую статью 2-4 тыс. знаков (без пробелов). Указывайте стоимость за весь комплект статей и срок выполнения задания. Список индексов в ...
Статья SEO тематики
Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей:
- Тематическая биржа ссылок
- Автоматическая регистрация в каталогах
- Мониторинг позиций сайта
- Контекстная реклама
- Биржа статей
- Приватный менеджер
- Партнерская программа
Структура статьи:
- описание системы вообщем
- и далее по модулям + описание модуля, все преимущества данного модуля.
В итоге должна получиться грамотная и понятная статья.
Статья объемом 3000-5000 символов.
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