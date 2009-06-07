Приватный проект для Соколова Александра (Alex_Sk)

Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей) Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. ...