Приватный проект для Соколова Александра (Alex_Sk)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка167 просмотров

Создание уникальных описаний товаров.

16 лет назад
vvv1979
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$50
4 дня
Отличный спец! Работает быстро, подход очень творческий!!! Рекомендую!
Замечательный заказчик. Очень понравилось работать вместе. Задания четкие, оплата вовремя. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется сделать рерайт.

    Требуется сделать 20 рерайтов статей для сайта "красота и здоровье" и 50 рерайтов статей для сайта "Ремонт и строительство". Рерайты для сателитов. исходники предоставляю. Выберу предложившего самую низкую цену. предложения писать сдесь.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать 20 доменных имен

    Придумать 20 доменных имен с обязательным словом women, прочекать в зоне RU. Мне передать список только свободных доменных имен, в зоне RU.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт

    Нужен недорогой рерайт, пишем с указанием Вашей скорости и номера ICQ. Жду предложений.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт с сарказмом

    Имеется: текст "О сайте". Требуется: полностью переписать (итог ~3-3,5к символов с пробелами). Добавить: много сарказма, заметку об имеющемся блоге.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подобрать доменное имя

    $50

    Нужно предложить доменные имена для сайта близнецов, двойняшек, похожих людей и т.д. Лёгкость произношения и лёгкость набора имени на клавиатуре идут в дополнительные плюсы к предложенному вами варианту (вариантам). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Частный проект для Анастасии Дымченко NastEnka8609

    $22

    Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты. Оплата: 22$. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется заполнить два сайта статьями и новостями

    Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей) Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Статья SEO тематики

    Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей: - Тематическая биржа ссылок - Автоматическая регистрация в каталогах - Мониторинг позиций сайта - Контекстная реклама ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад