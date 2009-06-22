Подобрать доменное имя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен46 заявок1872 просмотра
#1$

Нужно предложить доменные имена для сайта близнецов, двойняшек, похожих людей и т.д.

Лёгкость произношения и лёгкость набора имени на клавиатуре идут в дополнительные плюсы к предложенному вами варианту (вариантам).

В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина - максимум 8-10 символов. Чем короче - тем лучше.

Домен должен быть в зоне ru.

Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).

В ЛС писать не стоит - скорее всего не отвечу, или отвечу, но с большой задежкой во времени.

Победитель получает оплату и хороший отзыв.

Оплата по WebMoney или по внутренней системе WebLancer.

Внимание!

1. Если вы не указали сроки и стоимость - будьте уверены - ваше предложение будет сразу отклонено.

2. Также, чем больше сообщений в ЛС не по делу вы напишете, тем больше вероятность того, что вы не будете победителем.

3. Подбирать домены в других зонах, типа su, com и т.д. - не стоит, если вы указываете такие варианты, ваши шансы на победу также уменьшаются, поэтому не тратьте своё время. Меня интересует только зона RU.

4. Последнее - я оплачиваю действительно интересные варианты, не стоит предлагать кучу вариантов с откровенно неадекватными названиями (например: bliznec-super-sait.ru или dvoijnyashechkaaa.ru)

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Taniya
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Предоставила интересные, креативные варианты, в соответствии с требованиями. Все варианты понравились, как и сотрудничество. Спасибо за работу!
Адекватный, пунктуальный заказчик. Приятно было работать над четко поставленной задачей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Taniya
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад

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