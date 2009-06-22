Имеется: текст "О сайте". Требуется: полностью переписать (итог ~3-3,5к символов с пробелами). Добавить: много сарказма, заметку об имеющемся блоге.
Подобрать доменное имя
Нужно предложить доменные имена для сайта близнецов, двойняшек, похожих людей и т.д.
Лёгкость произношения и лёгкость набора имени на клавиатуре идут в дополнительные плюсы к предложенному вами варианту (вариантам).
В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина - максимум 8-10 символов. Чем короче - тем лучше.
Домен должен быть в зоне ru.
Предлагаемые имена для доменов обязательно должны быть свободны - проверяйте на nic.ru ( https://www.nic.ru/cgi/na.cgi ).
В ЛС писать не стоит - скорее всего не отвечу, или отвечу, но с большой задежкой во времени.
Победитель получает оплату и хороший отзыв.
Оплата по WebMoney или по внутренней системе WebLancer.
Внимание!
1. Если вы не указали сроки и стоимость - будьте уверены - ваше предложение будет сразу отклонено.
2. Также, чем больше сообщений в ЛС не по делу вы напишете, тем больше вероятность того, что вы не будете победителем.
3. Подбирать домены в других зонах, типа su, com и т.д. - не стоит, если вы указываете такие варианты, ваши шансы на победу также уменьшаются, поэтому не тратьте своё время. Меня интересует только зона RU.
4. Последнее - я оплачиваю действительно интересные варианты, не стоит предлагать кучу вариантов с откровенно неадекватными названиями (например: bliznec-super-sait.ru или dvoijnyashechkaaa.ru)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $22
Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты. Оплата: 22$. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...Завершен16 лет назад
Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей) Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется статья seo тематики - описание сервиса, который включает в себя 7 модулей: - Тематическая биржа ссылок - Автоматическая регистрация в каталогах - Мониторинг позиций сайта - Контекстная реклама ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
13 фондовых индексов. На каждый индекс своя статья. На каждую статью 2-4 тыс. знаков (без пробелов). Указывайте стоимость за весь комплект статей и срок выполнения задания. Список индексов в ...Завершен16 лет назад
- $2
Статья: Витамин B2 Ключи: витамин b2 - 3% рибофлавин - 4% (учесть плотность) Исходники: http://www.sunduk.ru/Encycl/ChemFood/C004.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95101 http://riboflavin.x51.ru/ Объем: 1-1,5к Срок: 07.06.2009 подогнать по ...Завершен16 лет назад
- $10
Два сайта магазинов. На каждый сайт: 1. Промо текст на главную страницу магазина 1600-1800 знаков без пробелов. 2. Короткие текстовые блоки по 150-200 знаков. Выводятся отдельно в тематических информационных блоках и не должны ...Завершен16 лет назад
Нужен рерайтер, очень хорошего уровня, для рерайта очень большого количества материала по туризму. Итак, у меня есть проекты по Испании, Кубе, Франции, Британии и т.д. Мой первый заказ это рерайт 160 ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт16 лет назад
Интернет магазин сотовых телефонов есть разделы с "сухими" описаниями товаров, то есть технические данные. всего около 300 позиций нужно сделать рерайт, но человек нужен, естественно разбирающийся, понимающий в технике, умеющий написать к ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо провести комплекс мер по внутренней оптимизации сайта: Семантическое ядро уже сформировано (список ключевых слов по которым необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта); 1. Написать оптимизированную статью для Главной страницы сайта с ...Закрыт16 лет назад