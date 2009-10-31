Татьяна предложила одни из самых неординарных и подходящих названий. Ей чуть-чуть не хватило для полной победы. В любом случае - оба ее названия я попросил оставить для меня - ибо они действительно уникальны. Так же хочется отметить - что названия были предоставлены в очень удобной форме и снабжены подробными комментариями. Это - СУПЕР! Верные 11 баллов из 10!!!! Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству, уже не в форме конкурсов - а в форме постоянных проектов. Рекомендую ВСЕМ!