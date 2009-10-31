Опыт работы: более 12 лет(экономист, аудитор, маркетолог, PR-менеджер, руководитель проектов).
Образование высшее.
Компетенция:
Менеджмент
Аудит
Маркетинг
Реклама
PR
Копирайтинг
Брендинг
Нейминг
Обращайтесь, если необходимы:
маркетинговое исследование;
аудит проекта;
название для проекта;
слоган;
креативная идея;
контент для сайта;
пресс-релизы;
комментарии для СМИ;
статьи, редактирование статей;
перевод текста: русский/украинский, украинский/русский;
концепция проекта;
концепции рекламных кампаний;
коммерческое предложение;
презентация проекта в Power Point.
Предпочтения тем: недвижимость, строительство, экономика, красота и здоровье, народная и нетрадиционная медицина, финансы и т.д.
С удовольствием буду Вашим внештатным консультантом по развитию бизнеса, повышению эффективности продаж товаров и услуг, качества обслуживания.
Качество и ответственность в работе гарантирую!