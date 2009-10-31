Taniya

Tatiana Airmolen Taniya

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Опыт работы: более 12 лет(экономист, аудитор, маркетолог, PR-менеджер, руководитель проектов).

Образование высшее.

Компетенция:

Менеджмент

Аудит

Маркетинг

Реклама

PR

Копирайтинг

Брендинг

Нейминг

Обращайтесь, если необходимы:

маркетинговое исследование;

аудит проекта;

название для проекта;

слоган;

креативная идея;

контент для сайта;

пресс-релизы;

комментарии для СМИ;

статьи, редактирование статей;

перевод текста: русский/украинский, украинский/русский;

концепция проекта;

концепции рекламных кампаний;

коммерческое предложение;

презентация проекта в Power Point.

Предпочтения тем: недвижимость, строительство, экономика, красота и здоровье, народная и нетрадиционная медицина, финансы и т.д.

С удовольствием буду Вашим внештатным консультантом по развитию бизнеса, повышению эффективности продаж товаров и услуг, качества обслуживания.

Качество и ответственность в работе гарантирую!

Отзывы заказчиков

Freedon
Фридон 
41 год
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
15 лет назад
Нейминг и домен для портала
Было предложено много красивых вариантов! Спасибо за сотрудничество!
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Комерческое предложение для студии дизайна
Очень грамотное коммерческое предложение + помощь, и советы по ведению дел... Работаем уже 2 раз и 2 раз у меня я полностью доволен. по всем параметрам цена \ качество \ срок. Всем советую и рекомендую..
Отличный заказчик. Всегда на связи, приятный в общении. Знает, что хочет получить в результате. Рекомендую!
Ответный отзыв
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Приудмать вопросы для опроса посетителей сайта
Очень хорошие вопросы, думаю еще заказать через неделю. Спасибо!
Отличный заказчик! Интересное задание, незамедлительная оплата. Очень рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Нейминг
Спасибо, имя заказчику очень понравилось
Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Придумать название для фирмы
Татьяна предложила одни из самых неординарных и подходящих названий. Ей чуть-чуть не хватило для полной победы. В любом случае - оба ее названия я попросил оставить для меня - ибо они действительно уникальны. Так же хочется отметить - что названия были предоставлены в очень удобной форме и снабжены подробными комментариями. Это - СУПЕР! Верные 11 баллов из 10!!!! Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству, уже не в форме конкурсов - а в форме постоянных проектов. Рекомендую ВСЕМ!
Грамотная и четкая постановка задачи, корректность в общении, быстрая оплата. Приятно было участвовать в интересном конкурсе и вдвойне приятно сотрудничать с таким заказчиком.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга