Рерайт с сарказмом

Замечательно! Великолепно! Потрясающе! :-) Мне очень понравилась работа. Живая, острая, впечатляющая, креативная - именно то, чего я хотел. Даже чуточку больше! :-D Как, собственно, и Магдалена - мне также очень понравилось с ней общаться. Рекомендую! :-)