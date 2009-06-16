Требуется наполнить статьями сайт по автомобилям http://gotodrive.ru (50 статей) и новостями http://newrusportal.ru (50 статей) Если быть точным то рерайтами. оплата не высокая. отично подойдет для новичков. выбиру запросившего меньше всего цену. Статьи не предоставляю. ...
Частный проект для Анастасии Дымченко NastEnka8609
Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты.
Оплата: 22$.
Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.
Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.
Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.
По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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