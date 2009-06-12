Требуется сделать рерайт.

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Завершен61 заявка1061 просмотр

Требуется сделать 20 рерайтов статей для сайта "красота и здоровье" и 50 рерайтов статей для сайта "Ремонт и строительство". Рерайты для сателитов. исходники предоставляю. Выберу предложившего самую низкую цену.

предложения писать сдесь.

16 лет назад
newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранные исполнители

Astrajul
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Поставленые задачи выпонила быстро, а главное качествено.
Очень хороший заказчик, сразу чувствуется серьезный подход к делу. Адекватный в ценах и сроках.С оплатой ни каких проблем. Рекомендую всем фрилансерам.
AgeeoWeb
Антон 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
3 дня
yng
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$15
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Astrajul
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
AgeeoWeb
Антон 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
yng
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад

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