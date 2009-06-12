Рейратинг 2-ой технической статьи о кабельной системе Оплата рубли вебмани
Требуется сделать рерайт.
Требуется сделать 20 рерайтов статей для сайта "красота и здоровье" и 50 рерайтов статей для сайта "Ремонт и строительство". Рерайты для сателитов. исходники предоставляю. Выберу предложившего самую низкую цену.
предложения писать сдесь.
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