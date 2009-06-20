Копирайт и рерайт по ряду тематик - дубль 2

Сперва прошу прощения за то, что не успел выбрать всех исполнителей за время прошлого проекта по копирайту/рерайту - я забегался по делам и для меня самого весьма неожиданно быстро проект завершился сам собой.

Кое-кто сделал кое-какую работу, но кое-какая работа до сих пор требует внимания, за сим пишу сюда:

В общем, буду краток. Нужно:

Сео-рерайт (т.е. я даю тексты, размещенные в интернете, даю список ключевиков (словосочетания, которые нужно максимально часто использовать в текстах) и Вы переписываете имеющийся текст в абсолютно уникальный с учетом моих требований к наличию ключевиков). Тематики следующие:

1) автомобильные перевозки, международные автоперевозки, мультимодальные перевозки, контейнерные грузоперевозки, прочая транспортная логистика. Особенно интересны автомобильные перевозки из Финляндии. В данной задаче ОЧЕНЬ ВАЖНО хотя бы общее представление о тематике и специфике грузоперевозок (т.к. при слабой ориентации в теме может получиться некоторый полу-бред);

2) лаки-краски-грунтовки-шпатлевки (лако-красочная продукция для внутренней и внешней отделки)

3) керамическая плитка и керамогранит

4) пневмофигуры (большие надувные шары, диридабли, надувные аттракционы, украшение праздников надувными фигурами);

5) возможны еще темы, но описанные выше - самые приоритетные

P.S.: Копирайт также предлагайте, но недорогой и очень качественный (сперва проверяю на "вменяемость" текста для людей, а потом на уникальность). Спасибо за понимание

Очень прошу цены не завышать, т.к. я знаком с порядком цифр. Мне не нужна инаугурационная речь Президента, мне просто нужны качественные вменяемые уникальные тексты.