1000 названий+1000 описаний+10 объявлений (x2)

$20
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Завершен2 заявки363 просмотра
#1$

Названия+Описание

Тематика:

1) Дипломы и курсовые на заказ.

2) Интернет магазин одежды.

Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам.

Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам.

Объявления

Тематика:

1) Дипломы и курсовые на заказ.

2) Интернет магазин одежды.

Придумать 10 красивых объявлений разного содержания на заданную тему с 7-15 ротациями слов, причем в каждой ротации должно быть не менее 4 слов. В тексте должна быть 1 ссылка на сайт в самом тексте.

16 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

juliaabramova
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Я в восторге! =) Хочу еще чегонибудь придумать чтобы с ней работать =)
Отличный заказчик! Приятный в общении, четко формулирует задачи. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

juliaabramova
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад