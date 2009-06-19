1000 названий+1000 описаний+10 объявлений (x2)

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Названия+Описание

Тематика:

1) Дипломы и курсовые на заказ.

2) Интернет магазин одежды.

Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам.

Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам.

Объявления

Тематика:

1) Дипломы и курсовые на заказ.

2) Интернет магазин одежды.

Придумать 10 красивых объявлений разного содержания на заданную тему с 7-15 ротациями слов, причем в каждой ротации должно быть не менее 4 слов. В тексте должна быть 1 ссылка на сайт в самом тексте.