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1000 названий+1000 описаний+10 объявлений (x2)
Названия+Описание
Тематика:
1) Дипломы и курсовые на заказ.
2) Интернет магазин одежды.
Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам.
Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам.
Объявления
Тематика:
1) Дипломы и курсовые на заказ.
2) Интернет магазин одежды.
Придумать 10 красивых объявлений разного содержания на заданную тему с 7-15 ротациями слов, причем в каждой ротации должно быть не менее 4 слов. В тексте должна быть 1 ссылка на сайт в самом тексте.
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