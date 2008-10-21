Keen-Kat

Екатерина Литвинова Keen-Kat

 
51 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
businessmediagr
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Копирайт и рерайт по ряду тематик - дубль 2
Екатерина - исключительно молодец! Контент по тематике проведения праздников и их украшения сделан очень качественно (уникальность, публицистичная вменяемость и отличная читабельность) и быстро. Могу смело рекомендовать! Спасибо!
Александр - просто идеальный заказчик! Ответственный, порядочный, адекватный. Плюс к этому - очень приятный в общении человек:) От общения с Александром остались только положительные эмоции. Рекомендую!
Ответный отзыв
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Написание статей для сайта женской тематики
Первое впечатление отличное, текст качественный, без ошибок и интересный. Сроки выполнены, продолжаю сотрудничество. Весьма рекомендую
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием! Адекватный, приятный в общении человек. Оплата точно по договоренности и сразу после сдачи работы.
Ответный отзыв