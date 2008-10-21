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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Екатерина - исключительно молодец! Контент по тематике проведения праздников и их украшения сделан очень качественно (уникальность, публицистичная вменяемость и отличная читабельность) и быстро. Могу смело рекомендовать! Спасибо!
Ответный отзыв
Александр - просто идеальный заказчик! Ответственный, порядочный, адекватный. Плюс к этому - очень приятный в общении человек:) От общения с Александром остались только положительные эмоции. Рекомендую!
$1
10 баллов
15 лет назад
Первое впечатление отличное, текст качественный, без ошибок и интересный. Сроки выполнены, продолжаю сотрудничество. Весьма рекомендую
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Дмитрием! Адекватный, приятный в общении человек. Оплата точно по договоренности и сразу после сдачи работы.