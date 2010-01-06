Написать 9 статей (проект для Liliya77)

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Завершен12 заявок382 просмотра

Спасибо.

16 лет назад
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$40
7 дней
Выражаю очередную благодарность в очередной работе. Лилия, как всегда, подтверждает свою профессиональную пригодность. Спасибо.
Александр прекрасный заказчик. Четкое задание, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад