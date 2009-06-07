Написать обращение

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Закрыт25 заявок363 просмотра

Здравствуйте. Нужно написать что-то типа обращения к людям.

Обращение по поводу сотрудничества. Типа хотим предложить частным лицам, рекламным агентствам , всем сотрудничество с нашим сайтом. Что-то типа вы влаживаете в сайт деньги, или раскручиваете его а за это вы становитесь совладельцем сайта. Все подробности, вопросы и предложения присылайте на (тут почта)

16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров