Названия+Описание Тематика: 1) Дипломы и курсовые на заказ. 2) Интернет магазин одежды. Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам. Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам. ...
Бюджетный рерайт
Добрый день!
Необходимо найти и отрерайтить пару новостей по заданной тематике. Объем конечного текста - не менее 1500 знаков. Оплата только вебмани и только 30 рублей за новость. Сроки не горят - можно до утра четверга.
Подробности выбранному исполнителю.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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