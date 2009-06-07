Редактирование новостей

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Закрыт9 заявок759 просмотров

Здравствуйте.

Интересуют редакторы новостей

Всего 14 разделов, в идеале: 1 раздел = 1 редактор

Интересно было бы узнать условия сотрудничества в следующем виде:

Кол-во добавляемых новостей в день - стоимость или возможный бартер

Можно без опыта работы.

В icq, e-mail и приват не пишите, пожалуйста.

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16 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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