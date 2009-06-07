Нейминг портала

# 1 — $

Нужно придумать громкое, звучное, запоминающееся название портала об экстремальных и уличных видах спорта. Название лучше в одно слово, максимум в два. Лучше на русском. Допускается английский, если слова не заумные. Плюс - проверка на доменное имя, чтобы название портала помаксимому совпадало с доменным. Зона - RU.

Креатив приветствуется. Не приветстсвуется повторение с уже существующими названиями программ, шоу, сайтов и порталов.

Цена - предлагайте, рассмотрим.

Оплата - вебмани