Названия+Описание Тематика: 1) Дипломы и курсовые на заказ. 2) Интернет магазин одежды. Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам. Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам. ...
Нейминг портала
Нужно придумать громкое, звучное, запоминающееся название портала об экстремальных и уличных видах спорта. Название лучше в одно слово, максимум в два. Лучше на русском. Допускается английский, если слова не заумные. Плюс - проверка на доменное имя, чтобы название портала помаксимому совпадало с доменным. Зона - RU.
Креатив приветствуется. Не приветстсвуется повторение с уже существующими названиями программ, шоу, сайтов и порталов.
Цена - предлагайте, рассмотрим.
Оплата - вебмани
Заявки фрилансеров
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