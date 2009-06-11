Названия+Описание Тематика: 1) Дипломы и курсовые на заказ. 2) Интернет магазин одежды. Придумать 1000 красивых названий для рассылки по каталогам. Придумать 1000 красивых описаний для рассылки по каталогам. ...
Написание статей: раскрутка сайтов, мебель, часы
Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами.
Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи.
Макс. цена 1 wmz за 1000 знаков.
Супер слог, продаваемый текст, увлекательное чтиво - не требуется. Нужен просто нормальный текст - за указанные деньги.
Если с моей ценой согласны, принимайте мое предложение и я тут же буду класть вам деньги на депозит и начинайте работу.
Приглашаю всех тех, кто работал со мной в прошлых проектах и всех кто захочет иметь постоянные заказы по копирайтингу в дальнейшем.
Приглашаются и те, у кого вообще нет никакого рейтинга и отзывов.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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