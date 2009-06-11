Написание статей: раскрутка сайтов, мебель, часы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен47 заявок973 просмотра

Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами.

Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи.

Макс. цена 1 wmz за 1000 знаков.

Супер слог, продаваемый текст, увлекательное чтиво - не требуется. Нужен просто нормальный текст - за указанные деньги.

Если с моей ценой согласны, принимайте мое предложение и я тут же буду класть вам деньги на депозит и начинайте работу.

Приглашаю всех тех, кто работал со мной в прошлых проектах и всех кто захочет иметь постоянные заказы по копирайтингу в дальнейшем.

Приглашаются и те, у кого вообще нет никакого рейтинга и отзывов.

Написание статей
16 лет назад
yevgeny71
Евгений 
53 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Junick
Julia 
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель.
Евгений - очень порядочный человек. Небезразлично относится к исполнителю и своевременно оплачивает работу.
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
4 дня
Хороший исполнитель.
Slayer67
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
natalka77
Вилюма 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$10
3 дня
Наталья отлично выполнила свою работу. Всем рекомендую ее услуги.
Спасибо за интересный заказ. Было приятно работать: корректное и конструктивное отношение к исполнителям, своевременная оплата.
erw
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Замечательный исполнитель. Рекомендую его всем.
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
$10
1 день
Прекрасный копирайтер. Очень остался доволен сотрудничеством. Все Леру рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество!
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$20
3 дня
Работаю с Лилией не в первый раз. Качество ее услуг как всегда на высоте. Планирую в будущем работать с ней же, и вам рекомендую ее услуги.
В который раз работаю с данным заказчиком и могу сказать только хорошее. Задание очень четкое и понятное, даже никаких вопросов по ходу работы не возникало. Очень быстрая оплата, огромное Вам спасибо!
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Наталья прекрасный копирайтер. Остался доволен ее работой. Рекомендую ее всем к сотрудничеству.
Задание было поставлено четко, поэтому работалось без проблем. Очень порядочный в отношении оплаты заказчик. От сотрудничества с Евгением остались только положительные эмоции, спасибо!

Заявки фрилансеров

Junick
Julia 
43 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
Slayer67
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
natalka77
Вилюма 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
erw
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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