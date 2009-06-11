Написание статей: раскрутка сайтов, мебель, часы

Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами.

Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи.

Макс. цена 1 wmz за 1000 знаков.

Супер слог, продаваемый текст, увлекательное чтиво - не требуется. Нужен просто нормальный текст - за указанные деньги.

Если с моей ценой согласны, принимайте мое предложение и я тут же буду класть вам деньги на депозит и начинайте работу.

Приглашаю всех тех, кто работал со мной в прошлых проектах и всех кто захочет иметь постоянные заказы по копирайтингу в дальнейшем.

Приглашаются и те, у кого вообще нет никакого рейтинга и отзывов.