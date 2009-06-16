Рерайт 4-х текстов не более 3к.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок167 просмотров

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16 лет назад
y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$15
1 день
Как всегда работа выполнена на +10 :) прошу прощения за задержку оплаты.
Было приятно сотрудничать. Хороший человек и заказчик. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад

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