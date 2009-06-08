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Написать рекламные описания для светильников
Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать.
Вот каталог светильников:
http://decor.telesys.ru/catalog/svet
Так же нужен текст для главной страницы сайта ( http://decor.telesys.ru/ ). Где-то пара небольших абзацев, объясняющая человеку куда он попал.
Пожалуйста, отвечайте сразу с ценами и примерами работ.
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