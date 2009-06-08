Написать рекламные описания для светильников

Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать.

Вот каталог светильников:

http://decor.telesys.ru/catalog/svet

Так же нужен текст для главной страницы сайта ( http://decor.telesys.ru/ ). Где-то пара небольших абзацев, объясняющая человеку куда он попал.

Пожалуйста, отвечайте сразу с ценами и примерами работ.