Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...
Придумать домен для портала ресторанов
Требуется придумать домен для портала, посвященного ресторанам, барам, кафе и т.п. заведениям Латвии.
Надо чтоб домен был не слишком длинный, ну и собственно учесть все рекомендации по выбору домена.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг77 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Задача: Придумать название для фаст-фуда. Ключевой продукт - пицца в форме конусов. Идея концепци - удобно есть на ходу.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать несколько статей на тему "Парфюмерия Косметика".Ваши предложения с ценой +портфолиоЗакрыт16 лет назад
- $10
Придумать текст для баннера.Завершен16 лет назад
Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
По теме Получение визы. Болгария Статус ПМЖ Статус ВМЖ Налоги в болгарии (по теме недвижимости)Завершен16 лет назад
Добрый день! Необходимо найти и отрерайтить пару новостей по заданной тематике. Объем конечного текста - не менее 1500 знаков. Оплата только вебмани и только 30 рублей за новость. Сроки не горят - можно до ...Завершен16 лет назад
- $100
Требуется рерайт нескольких статей. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг17 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Интересуют редакторы новостей Всего 14 разделов, в идеале: 1 раздел = 1 редактор Интересно было бы узнать условия сотрудничества в следующем виде: Кол-во добавляемых новостей в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами. Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи. Макс. цена 1 wmz ...Копирайтинг8 исполнителейЗавершен16 лет назад