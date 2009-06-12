Придумать домен для портала ресторанов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок674 просмотра
#1$

Требуется придумать домен для портала, посвященного ресторанам, барам, кафе и т.п. заведениям Латвии.

Надо чтоб домен был не слишком длинный, ну и собственно учесть все рекомендации по выбору домена.

16 лет назад
lvcraft
40 лет
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13 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

MagNetta
Нэтт 
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16 лет назад
Очень оперативно и креативно. Получил то, что надо в день размещения проекта.
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Заявки фрилансеров

MagNetta
Нэтт 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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