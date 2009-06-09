Тема - погрузчики (тексты)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок543 просмотра

Есть тематический сайт - проект по погрузчикам.

Погрузчики освещаются все, что могут быть освещены

Что потребуется от поставщиков материалов - уникальные тексты и картинки.

Тексты могут быть поставлены методом копирайта, рерайта, а также технического понятного перевода с иностранного языка текстов производителей погрузчиков. Оплата идет по вебмани или карте типа Visa, MC

Просьба указывать в аську 484664092 вариант своей работы и стоимость материала.

Повторюсь: тексты должны быть уникальными, то есть не встречаться своими различными частями на других проектах.

P.S. Требования к материалам: каждая статья - 1 - 1.2 К символов без пробелов.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Анастасия быстро выполнила работу, четко отказавшись от нее через несколько часов после принятия в проект. Прежде чем задавать столько уточняющих вопросов, стоит рассчитать свои силы, так хотя бы время заказчиков будет сэкономлено.
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
$20
10 дней
Структурно подготовлены тексты, без лишних вопросов. Такие исполнители не только помогают выполнять работу, но и время экономят. Отлично!
Прекрасный заказчик, всегда на связи, ответит на любые, возникающие по поводу ТЗ вопросы, оплата вовремя, что еще желать фрилансерам? Побольше таких ответсвенных заказчиков!
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Один из тех исполнителей, кого можно занести в список "Хороший исполнитель"
Александр отличный работодатель. Потому что: 1. Чётко ставит ТЗ 2. Своевременно оплачивает выполненную работу 3. Идёт навстречу тем, с кем сотрудничает 4. Просто хороший человек Никому не рекомендую, хочу все его заказы выполнять сам)
Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работа сделана в срок, качество рерайта соответствует хорошему уровню и среднерыночной цене. Продолжаем работать
Александр - отличный заказчик! Все предельно ясно объясняет, оплата достойная и быстрая. Рекомендую фрилансерам и себе)))
Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$1
2 дня
Оперативная работа в написании текстов, правка в режиме "онлайн". Спасибо!
Очень приятно было с Вами работать. Четкое задание, своевременная оплата. Огромное Вам спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.

Заявки фрилансеров

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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