Тема - погрузчики (тексты)

Есть тематический сайт - проект по погрузчикам.

Погрузчики освещаются все, что могут быть освещены

Что потребуется от поставщиков материалов - уникальные тексты и картинки.

Тексты могут быть поставлены методом копирайта, рерайта, а также технического понятного перевода с иностранного языка текстов производителей погрузчиков. Оплата идет по вебмани или карте типа Visa, MC

Просьба указывать в аську 484664092 вариант своей работы и стоимость материала.

Повторюсь: тексты должны быть уникальными, то есть не встречаться своими различными частями на других проектах.

P.S. Требования к материалам: каждая статья - 1 - 1.2 К символов без пробелов.