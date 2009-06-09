Уважаемые креативщики! Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея! Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и ...
Тема - погрузчики (тексты)
Есть тематический сайт - проект по погрузчикам.
Погрузчики освещаются все, что могут быть освещены
Что потребуется от поставщиков материалов - уникальные тексты и картинки.
Тексты могут быть поставлены методом копирайта, рерайта, а также технического понятного перевода с иностранного языка текстов производителей погрузчиков. Оплата идет по вебмани или карте типа Visa, MC
Просьба указывать в аську 484664092 вариант своей работы и стоимость материала.
Повторюсь: тексты должны быть уникальными, то есть не встречаться своими различными частями на других проектах.
P.S. Требования к материалам: каждая статья - 1 - 1.2 К символов без пробелов.
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