Аналитический обзор на тему офисные переезды в периуд кризисных явлений и сокращений расходов на содержание персонала
Нужно придумать название
Требуется придумать оригинальное название для новой интернет-медиа компании. Кто может это сделать пишите.
Мы создаем и запускаем собственные тематические интернет сайты и печатные издания, основные тематики: работа, карьера, промышленность, торговля, недвижимость, интернет-сервисы.
В названии цифры и тире исключены количество букв до 10. Обязательно данное название должны быть свободно в доменной зоне ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходио написать статью "О компании" на главную страницу сайта. Тематика - осветительная продукция.Завершен16 лет назад
- $5
Статья локального журнала о сотовых. Статья - о Nokia 5800. Нужно: придумать заголовок, одновременно служащий в некоторой степени лозунгом, типа: "Убийца iPhone? Нет - царь и бог!" (так себе пример, конечно :)). 5 ...Завершен16 лет назад
- $2000
От Вас требуется: 5000 знаков креатива (описания рекламной концепции), в которых Вы изложите свое видение представления сайта lichiko.com* разным типам интернет-пользователей (новичкам, продвинутым итд). Нам не интересны предложения: можем создать группу в контакте или оставить ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написать: 1)Статью на тематику игры онлайн. Направленность: Флеш игры. ключи: поиграть в бесплатные игры, поиграть в онлайн игры бесплатно, флеш игры онлайн. 2)Статью на тематику мультфильмы. Направленность: Флеш мультфильмы (+пара предложений о ...Завершен16 лет назад
Требуются методисты либо преподаватели школы или Вуза для написания образовательного материала по курсу физика/химия. Работа заключается в написании инструкций для детских химических/физических наборов, адаптации англоязычного руководства к российскому школьному курсу химии/физики. Оплата сдельная 700 рублей ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Придумать слоган для форума http://www.wmbaza.com/forum/ тематика - сервисы webmoney + форум будет с оплатой за сообщения участие бесплатноЗавершен16 лет назад
- $10
Компания будет заниматься продажей готовых веб решений(сайты, компоненты к ним,cms,контент и тд). Слов web не должно фигурировать в названии. По итогам предложений будет выбрано одно название.Копирайтинг11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Есть тематический сайт - проект по погрузчикам. Погрузчики освещаются все, что могут быть освещены Что потребуется от поставщиков материалов - уникальные тексты и картинки. Тексты могут быть поставлены методом копирайта, ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен16 лет назад
- $110
Рерайт/перевод 100 статей для сайта автомобильной тематики. Оплата: 110$ (Статья 1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на ...Завершен16 лет назад