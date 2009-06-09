Нужно придумать название

# 1 — $

Требуется придумать оригинальное название для новой интернет-медиа компании. Кто может это сделать пишите.

Мы создаем и запускаем собственные тематические интернет сайты и печатные издания, основные тематики: работа, карьера, промышленность, торговля, недвижимость, интернет-сервисы.

В названии цифры и тире исключены количество букв до 10. Обязательно данное название должны быть свободно в доменной зоне ru