Написание образовательного материала

Требуются методисты либо преподаватели школы или Вуза для написания образовательного материала по курсу физика/химия. Работа заключается в написании инструкций для детских химических/физических наборов, адаптации англоязычного руководства к российскому школьному курсу химии/физики. Оплата сдельная 700 рублей за страницу формата А4.

Подбор кандидатов будет производится руководством по результатам тестового задания по переводу и адаптации англоязычного текста под российский школьный курс химии/физики. В приложении выложен один текст по химии. Текст по физике смогу выслать только на электронную почту, покольку объем файла большой. Тексты необходимо перевести с английского языка, адаптировать его под российский школьный курс химии/физики. Приветвуется добавление исторического материала и иллюстараций к данным текстам. Если наше предложение Вам интересно, пишите на почту [email protected].