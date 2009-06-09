От Вас требуется: 5000 знаков креатива (описания рекламной концепции), в которых Вы изложите свое видение представления сайта lichiko.com* разным типам интернет-пользователей (новичкам, продвинутым итд). Нам не интересны предложения: можем создать группу в контакте или оставить ...
Написание образовательного материала
Требуются методисты либо преподаватели школы или Вуза для написания образовательного материала по курсу физика/химия. Работа заключается в написании инструкций для детских химических/физических наборов, адаптации англоязычного руководства к российскому школьному курсу химии/физики. Оплата сдельная 700 рублей за страницу формата А4.
Подбор кандидатов будет производится руководством по результатам тестового задания по переводу и адаптации англоязычного текста под российский школьный курс химии/физики. В приложении выложен один текст по химии. Текст по физике смогу выслать только на электронную почту, покольку объем файла большой. Тексты необходимо перевести с английского языка, адаптировать его под российский школьный курс химии/физики. Приветвуется добавление исторического материала и иллюстараций к данным текстам. Если наше предложение Вам интересно, пишите на почту [email protected].
Заявки фрилансеров
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