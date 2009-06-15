Статьи по тематике "паркет"

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Завершен3 заявки327 просмотров

Требуется писать статьи по тематике паркет.

Нагрузка 2-3 статьи в неделю до 2-3 тысяч знаков.

Цена до 5$ за 1000 знаков

Как тест - необходимо написать 1 статью тематика "паркетная доска" (до 1000 символов), точное вхождение 3-4%.

если результат будет хороший - также будет занятость по второму проекту - там загрузка больше.

Дополнение проект закрыт. 10 предложений мне достаточно для выбора. Выбранным исполнителям сообщу позже результат. Чувствую что это будет не один человек.

16 лет назад
voshodit
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Очень понравилась работа Ирины. Непременно будет долгое и плодотворное сотрудничество.
Чёткое задание, приятное общение, своевременная оплата. Мечта любого фрилансера! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Очень понравилась работа Алены. Непременно будет долгое и плодотворное сотрудничество.
Очень хороший заказчик, кроме того, что ставит четкую задачу, дает простор творчеству. Оплачивает работу мгновенно. Только положительные эмоции от сотрудничества. Рассчитываю, что оно будет продолжаться и впредь.

Заявки фрилансеров

Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
Katalena
43 года
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Была
6 лет назад
16 лет назад

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