Требуется писать статьи по тематике паркет.

Нагрузка 2-3 статьи в неделю до 2-3 тысяч знаков.

Цена до 5$ за 1000 знаков

Как тест - необходимо написать 1 статью тематика "паркетная доска" (до 1000 символов), точное вхождение 3-4%.

если результат будет хороший - также будет занятость по второму проекту - там загрузка больше.

Дополнение проект закрыт. 10 предложений мне достаточно для выбора. Выбранным исполнителям сообщу позже результат. Чувствую что это будет не один человек.