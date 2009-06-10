Приватный проект для Охотникова Романа (_Roman_)

Великолепный исполнитель! Обратилась во второй раз и осталась очень довольна результатом. Роман сразу же откликнулся на предложение работы, сделал заказ очень быстро, уложился в установленное время (которого было мало). Плюс - без промедлений согласился выполнить еще одно задание. Работу получила через несколько часов - качественную и интересную. В текстах Романа сразу виден профессиональный и творческий подход. Остались отличные впечатления от сотрудничества.