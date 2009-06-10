Приватный проект для Khasanshina Katya Alena

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка175 просмотров

Создание текстов (рерайтинг) телекоммуникационной тематики

16 лет назад
BaMbilo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Очень доволен работой Алёны: все четко по срокам, грамотный слоган, четкое выполнение ТЗ. надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!!! 10 из 10
Владимир великолепный заказчик. Четко составил ТЗ, мгновенно оплатил работу. Подкидывал статьи еще и еще... К тому же, сложились очень хорошие и дружеские отношения.

Заявки фрилансеров

Katalena
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Офисные переезды

    $100

    Аналитический обзор на тему офисные переезды в периуд кризисных явлений и сокращений расходов на содержание персонала

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей по системе менеджмента

    Уважаемые коллеги, необходимо написать 4 статьи со следующими требованиями: 1) Статья на тему: Добровольная сертификация товаров и услуг. Требования к содержанию: - популяризация сертификации Товаров и услуг ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка наименования 2х гостиниц и ресторана

    $100

    Проект окончен. Оплата произведена 16.06.09 авторам (Соколова Александра (Alex_Sk), Елена- Прекрасная (Elena-73), Олюнина Елена (Anel). Спасибо. СМ ------------------------------------------------------------------------------------ Задача: Разработать общий ("зонтичный") бренд для двух (2-х) сетевых гостиниц разных категорий и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи по тематике "паркет"

    Требуется писать статьи по тематике паркет. Нагрузка 2-3 статьи в неделю до 2-3 тысяч знаков. Цена до 5$ за 1000 знаков Как тест - необходимо написать 1 статью тематика "паркетная доска" (до ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужны новости на садовую тему, 15 штук в день

    Нужны новости на садовую тему и тему ландшафтного дизайна - в идеале нужно знать английский и искать интересности в англоязычном интернете, переводить и пересылать. Работа организована так: сначала вы высылаете материалы, которые ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно придумать название

    $50

    Требуется придумать оригинальное название для новой интернет-медиа компании. Кто может это сделать пишите. Мы создаем и запускаем собственные тематические интернет сайты и печатные издания, основные тематики: работа, карьера, промышленность, торговля, недвижимость, интернет-сервисы. ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать тайтл-лозунг

    $5

    Статья локального журнала о сотовых. Статья - о Nokia 5800. Нужно: придумать заголовок, одновременно служащий в некоторой степени лозунгом, типа: "Убийца iPhone? Нет - царь и бог!" (так себе пример, конечно :)). 5 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад