Аналитический обзор на тему офисные переезды в периуд кризисных явлений и сокращений расходов на содержание персонала
Разработка наименования 2х гостиниц и ресторана
Проект окончен. Оплата произведена 16.06.09 авторам (Соколова Александра (Alex_Sk), Елена- Прекрасная (Elena-73), Олюнина Елена (Anel). Спасибо. СМ
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Задача: Разработать общий ("зонтичный") бренд для двух (2-х) сетевых гостиниц разных категорий и одного (1-го) сетевого ресторана.
Исходные данные:
- Убедительная просьба ознакомиться с ТЗ и использовать его положения в работе
- Дополнительная информация может быть предоставлена по требованию
От Вас:
- Базовое наименование первого уровня
- Наименование второго уровня для объекта 1
- Наименование второго уровня для объекта 2
- Наименование второго уровня для объекта 3
- Обоснование идеи.
Прим.: К рассмотрению принимаются только Осмысленные + Креативные названия с изложением идеи.
Контакты:
- Связь через личные сообщения в профиле, e-mail
Условия оплаты:
- Оплата через Яндекс.Деньги или безналичная оплата
- Бюджет 2500 RUR
- Автору наиболее удачного наименования гарантируется дополнительный бонус
Утвержденное наименование и автор объявляется всем принявшим участие в работе
С уважением, Сергей
Победитель конкурса
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