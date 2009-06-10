Разработка наименования 2х гостиниц и ресторана

# 1 — $

Проект окончен. Оплата произведена 16.06.09 авторам (Соколова Александра (Alex_Sk), Елена- Прекрасная (Elena-73), Олюнина Елена (Anel). Спасибо. СМ

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Задача: Разработать общий ("зонтичный") бренд для двух (2-х) сетевых гостиниц разных категорий и одного (1-го) сетевого ресторана.

Исходные данные:

- Убедительная просьба ознакомиться с ТЗ и использовать его положения в работе

- Дополнительная информация может быть предоставлена по требованию

От Вас:

- Базовое наименование первого уровня

- Наименование второго уровня для объекта 1

- Наименование второго уровня для объекта 2

- Наименование второго уровня для объекта 3

- Обоснование идеи.

Прим.: К рассмотрению принимаются только Осмысленные + Креативные названия с изложением идеи.

Контакты:

- Связь через личные сообщения в профиле, e-mail

Условия оплаты:

- Оплата через Яндекс.Деньги или безналичная оплата

- Бюджет 2500 RUR

- Автору наиболее удачного наименования гарантируется дополнительный бонус

Утвержденное наименование и автор объявляется всем принявшим участие в работе

С уважением, Сергей