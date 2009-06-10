Написание статей по системе менеджмента

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Закрыт10 заявок481 просмотр

Уважаемые коллеги,

необходимо написать 4 статьи со следующими требованиями:

1) Статья на тему: Добровольная сертификация товаров и услуг.

Требования к содержанию:

- популяризация сертификации Товаров и услуг

- какое преимущество получает фирма - обладатель сертификата и сертифицированный товар (услуга).

- почему сертифицироваться нужно именно в Международном центре сертификации и стандартизации ISCO

- как сертифицироваться

- не менее 3000 знаков

2) Рерайт статьи: О Центре http://www.9001-2001.ru/center

Переписать в деловом стиле.

3) Статья на тему: Знак соответствия Системы добровольной сертификации ISCO

Требования к содержанию:

- популяризация маркировки продукции знаком соответствия

- какое преимущество получает организация, продукция которой маркирована знаком соответствия ISCO.

- почему выгодно использовать знак соответствия Международного центра сертификации и стандартизации ISCO

- как получить разрешение на использование знака соответствия ISCO

- не менее 3000 знаков

4) Статья на тему Интегрированная система менеджмента на соответствие ISO 9001, ISO 14'001, OHSAS 18'001

Требования к содержанию:

- популяризация интегрированной системы менеджмента

- какое преимущество получает обладатель трех сертификатов менеджмента

- почему сертифицироваться нужно именно в Международном центре сертификации и стандартизации ISCO

- как сертифицироваться

- не менее 3000 знаков.

В вашей заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны точные сроки и цена за ВСЮ работу (Мне не интересно сколько вы берете за 1000 знаков...)

Кроме того, в заявке, Вам необходимо написать небольшой тестовый текст. состоящий из нескольких предложений на тему "Почему нужно сертифицироваться именно в Международном центре стандартизации и сертификации".

Материал будет размещаться тут: www.9001-2001.ru

автору не лишним будет изучить сайты-конкурентов.

Написание статей
16 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nirami
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$60
8 дней

Заявки фрилансеров

Nirami
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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