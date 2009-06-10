Аналитический обзор на тему офисные переезды в периуд кризисных явлений и сокращений расходов на содержание персонала
Написание статей по системе менеджмента
Уважаемые коллеги,
необходимо написать 4 статьи со следующими требованиями:
1) Статья на тему: Добровольная сертификация товаров и услуг.
Требования к содержанию:
- популяризация сертификации Товаров и услуг
- какое преимущество получает фирма - обладатель сертификата и сертифицированный товар (услуга).
- почему сертифицироваться нужно именно в Международном центре сертификации и стандартизации ISCO
- как сертифицироваться
- не менее 3000 знаков
2) Рерайт статьи: О Центре http://www.9001-2001.ru/center
Переписать в деловом стиле.
3) Статья на тему: Знак соответствия Системы добровольной сертификации ISCO
Требования к содержанию:
- популяризация маркировки продукции знаком соответствия
- какое преимущество получает организация, продукция которой маркирована знаком соответствия ISCO.
- почему выгодно использовать знак соответствия Международного центра сертификации и стандартизации ISCO
- как получить разрешение на использование знака соответствия ISCO
- не менее 3000 знаков
4) Статья на тему Интегрированная система менеджмента на соответствие ISO 9001, ISO 14'001, OHSAS 18'001
Требования к содержанию:
- популяризация интегрированной системы менеджмента
- какое преимущество получает обладатель трех сертификатов менеджмента
- почему сертифицироваться нужно именно в Международном центре сертификации и стандартизации ISCO
- как сертифицироваться
- не менее 3000 знаков.
В вашей заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны точные сроки и цена за ВСЮ работу (Мне не интересно сколько вы берете за 1000 знаков...)
Кроме того, в заявке, Вам необходимо написать небольшой тестовый текст. состоящий из нескольких предложений на тему "Почему нужно сертифицироваться именно в Международном центре стандартизации и сертификации".
Материал будет размещаться тут: www.9001-2001.ru
автору не лишним будет изучить сайты-конкурентов.
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