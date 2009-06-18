Доработать коммерческое предложение

Здравствуйте,есть простое КП веб студии.

Необходимо его доработать, исходя из задачи,задача- это заказ на разработку скрипта. необходимо: рассписать подробно бюджет с описанием или смета (можно совместить описание и стоимость) расходов.

таку необходимо расписать: Создание программы,Накладные расходы.

Вам надо расписать стоимость: из чего состоит.

Как образовалась данная стоимость??? Обычно это смета расходов на выполнение задачи.

на что тратите деньги, какие затраты

Сроки - до завтра !

жду ваших предложений.