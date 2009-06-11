Развитие публичной части корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок202 просмотра

Есть корпоративный сайт www.telesys.ru, представлющий электронику оригинальной разработки (миниатюрные диктофоны и тд). Для привлечения посетителей в дополнение к имеющимся конференциям по электронике хотим создать еще публичные разделы, типа новостных лент по гаджетам и тд.

Требуются идеи + исполнение этих идей и дальнейшая их поддержка и развитие.

16 лет назад
telesys2009
Ivk 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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