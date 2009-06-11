Есть корпоративный сайт www.telesys.ru, представлющий электронику оригинальной разработки (миниатюрные диктофоны и тд). Для привлечения посетителей в дополнение к имеющимся конференциям по электронике хотим создать еще публичные разделы, типа новостных лент по гаджетам и тд. ...
Нужен рерайт статей на тему беременность и роды
Добрый день, нужны статьи объемом 2000 знаков на сегодняшний вечер. Оплата невысокая, поэтому заказ больше подходит для начинающих рерайтеров. Оплата в WMU, поэтому предпочтительность отдается рерайтерам с Украины.
Заявки фрилансеров
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