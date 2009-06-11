Нужен рерайт статей на тему беременность и роды

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок497 просмотров

Добрый день, нужны статьи объемом 2000 знаков на сегодняшний вечер. Оплата невысокая, поэтому заказ больше подходит для начинающих рерайтеров. Оплата в WMU, поэтому предпочтительность отдается рерайтерам с Украины.

16 лет назад
tatus
Tanya 
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Развитие публичной части корпоративного сайта

    Есть корпоративный сайт www.telesys.ru, представлющий электронику оригинальной разработки (миниатюрные диктофоны и тд). Для привлечения посетителей в дополнение к имеющимся конференциям по электронике хотим создать еще публичные разделы, типа новостных лент по гаджетам и тд. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 SEO статьи

    $10

    Нужно написать 2 статьи по 3000 символов каждая, в компьютерной тематики! 1я – «Антивирусная защита» плотность ключивиков (5-7%) Вторичные ключики разбросать по тексту (Лечение вирусов, Удаление вирусов, Установка антивируса) 2я – ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработать коммерческое предложение

    $10

    Здравствуйте,есть простое КП веб студии. Необходимо его доработать, исходя из задачи,задача- это заказ на разработку скрипта. необходимо: рассписать подробно бюджет с описанием или смета (можно совместить описание и стоимость) расходов. таку необходимо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поверхностный рерайт

    $100

    Нужен копирайтер/рарейтер для написания кратких обзоров, новостей и статей. Тематика туристическая. Жду заявок. В заявке четко указывайте цену за 1000 знаков

    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи, рерайт

    Нужны статьи (по 1000 знаков) по ключевым словам: Грейферы Барабаны крановые Тормоза крановые Мостовые краны

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент - путешествия

    $60

    Необходимо: по 15 сообщений по каждой стране от лица "западного туриста" на английском языке по 40-50 слов относительно впечатлений от первого лица о коммуникациях с местными жителями(об их привычках, менталитете, эмоциях, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прпидумать название для мотошколы

    $5

    Есть сайт мотошколы - http://motoshkola.com.ua. Сейчас название - ШЕМ (Школа Езды на мотоцикле). нужно придумать название, чтоб у людей асоциировалось с ПРОФИ. Что это школа, обучающая професиионально и все такое. Ну вообщем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад