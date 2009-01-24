Нужно написать сайт такой же как gagen.ru Свои предложения оставляйте сдесь ТЗ, как мог написал, оно прикреплено оплата только после выполнения работы, никаких предоплат, я этот этап уже прошел, совсем недавно...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
мне нужен сайт на подобие http://taketest.ru/ только без партнерской программы. Так же принимаю копию.
Т.е. просто сайт с тестами и статистикой для админа.
Жду ваши предложения.
Спасибо
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