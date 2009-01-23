Написание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок219 просмотров
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Нужно написать сайт такой же как gagen.ru

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ТЗ, как мог написал, оно прикреплено

оплата только после выполнения работы, никаких предоплат, я этот этап уже прошел, совсем недавно...

15 лет назад
paik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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