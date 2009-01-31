Создание сайта для свадебного агенства

Краткое описание: красивый дизайн; возможность размещения объявлений(участки, квартиры, коммерческая недвижимость) пользователями, с последующей модерацией; поиск по критериям; новости сайта; Более подробное обсуждение проекта при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела.
В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые подразделы будут большими по объему информации.
Идеи по каждому разделу уже сформированы. Некоторые фото и текст к каждому разделу будет предоставлен, главное грамотно и красиво оформить.
На сайте также должна быть лента с новостями, которые можно добавлять. Также будут размещены несколько видео роликов.
Необходимы цена и сроки. Приблизительную цену обозначайте обязательно. Спасибо!!!
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