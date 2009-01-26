Шаблон Бюро дизайна на CMS

Дано : шаблон с template monster Надо : сделать из него сайт-визитку (не более 5 страниц для начала с минимумом текста и изображений) Надо (2) : "прикрутить" этот сайт к несложной це-эм-эске (опционально) Тех/задание прилагается. Просьба ...