Создать небольшой саппорт

$70
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки208 просмотров
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Доброго.

Требуется сделать небольшой саппорт для пользователей, причем в нормальном дизайне, простом но радующем глаз, простом и доступном т.к. это внутренний и закрытый саппорт.

Вход по логину и паролю, далее отображается:

-позиции в поиске

(в данном пункте меню идет учет позиций в поиске по отдельным ключевым словам из поиска tut.by + google.com.by), настроить на автомате, чтобы раз в два дня позиции мониторились и заносились в таблицу + отоброжались изменения стрелочкой относительного предыдущего значения)

-к оплате

(в данном пункте меню отображается сумма сделанной оплаты, история платежей и срок следующей оплаты, например:

(оплата 17 декабря 2008 - 17 января 2009 / 106000 / поддержка / не оплачено) и т.п. таблица вообщем.

-вопросы

Форма обратной связи и возможность видеть ответ на вопрос внутри и отвечать, ответ идет в интерфейс клиента.

Админ часть:

Создавать аккаунты

Возможность заносить слова для каждого пользователя и изменять их, собственно и смотреть тоже какие позиции по словам.

Заносить дату сделанного платежа и срок следующей оплаты и суммы.

Отвечать на вопросы пользователей.

Есть чекалка позиций в поиске tut.by но не на автомате а руками вводишь и получаешь ответ.

15 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Kuptsov
Павел 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$70
7 дней
Отлично выполненный проект, продолжили работу над расширением функционала далее. Спасибо!
Четко поставленная задача, отличное взаимодействие в процессе работы. Оплата сразу после сдачи проекта! В общем - работать с этим человеком приятно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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