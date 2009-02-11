Создать небольшой саппорт

Доброго.

Требуется сделать небольшой саппорт для пользователей, причем в нормальном дизайне, простом но радующем глаз, простом и доступном т.к. это внутренний и закрытый саппорт.

Вход по логину и паролю, далее отображается:

-позиции в поиске

(в данном пункте меню идет учет позиций в поиске по отдельным ключевым словам из поиска tut.by + google.com.by), настроить на автомате, чтобы раз в два дня позиции мониторились и заносились в таблицу + отоброжались изменения стрелочкой относительного предыдущего значения)

-к оплате

(в данном пункте меню отображается сумма сделанной оплаты, история платежей и срок следующей оплаты, например:

(оплата 17 декабря 2008 - 17 января 2009 / 106000 / поддержка / не оплачено) и т.п. таблица вообщем.

-вопросы

Форма обратной связи и возможность видеть ответ на вопрос внутри и отвечать, ответ идет в интерфейс клиента.

Админ часть:

Создавать аккаунты

Возможность заносить слова для каждого пользователя и изменять их, собственно и смотреть тоже какие позиции по словам.

Заносить дату сделанного платежа и срок следующей оплаты и суммы.

Отвечать на вопросы пользователей.

Есть чекалка позиций в поиске tut.by но не на автомате а руками вводишь и получаешь ответ.