Здравствуйте,

Моему заказчику нужно создать мыльник, аналог ukr.net или i.ua, с тем же почтовым фунционалом + все это должно работать на сервере с антиспамом. От Вас требуеться консультации в выборе оборудования. От Вас требуеться поддержка сервиса некоторое время для устранения лагов.

Можно использовать платные версии (покупка на нас)

Работаю только через гаранта.

Обязательно наличие в портфоли аналогов или очень сложных проектов, отказы не аргументирую.