Создание сайта

Здравствуйте, Моему заказчику нужно создать мыльник, аналог ukr.net или i.ua, с тем же почтовым фунционалом + все это должно работать на сервере с антиспамом. От Вас требуеться консультации в выборе оборудования. От Вас требуеться поддержка сервиса ...