Соц сеть мероприятий

Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость. особенности 1 раздела - поисковик, формы анкет. все как на других сайтах агентств недвижимости. особенности 2,3 раздела - интернет магазин особенности 4 и всех остальных - то что нужно будет автоматически ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует стоимость создания микро соц сети, где пользователь может зарегистрироваться и отмечать себя участником существующих мероприятий. Мероприятия публикуются администраторами сайта и деляться по категориям и подкатегориям.
Пользователь имеет профиль, личные сообщения, место в рейтинге по посещенным мероприятиям, возможность бронировать билет на мероприятие (это не заявка на участие), список посещенных мероприятий с учетом категорий.
Мероприятие имеет категорию, подкатегорию, название, описание, избражение (постер), возможность комментировать событие, фотоальбом.
В целом все.
Предпочтение отдаю Drupal (Друпал).
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