Соц сеть мероприятий

Интересует стоимость создания микро соц сети, где пользователь может зарегистрироваться и отмечать себя участником существующих мероприятий. Мероприятия публикуются администраторами сайта и деляться по категориям и подкатегориям.

Пользователь имеет профиль, личные сообщения, место в рейтинге по посещенным мероприятиям, возможность бронировать билет на мероприятие (это не заявка на участие), список посещенных мероприятий с учетом категорий.

Мероприятие имеет категорию, подкатегорию, название, описание, избражение (постер), возможность комментировать событие, фотоальбом.

В целом все.

Предпочтение отдаю Drupal (Друпал).