Есть изображения, на белом фоне текст - сканированные а4.. Его нужно поменять скопировать из текстового документа и вставить в изображение.. Работа на сейчас. 0.2 уе за картинку. Пишите сразу в скайп (указан в моих контактах)
- $5Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть обучающий конспект на английском, переведенный на русский - просто текст с картинками на белом фоне - нужно оставить картинки, текстовые блоки на англ. поменять на русский текст. Даю вам картинки и текстовый файл. Сохранять в такие ...Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть несколько часов видео на английском, необходимо сделать скрипт для титров и озвучки. Ищу нескольких переводчиков. Бюджет ориентировочно 20-30 уе. за перевод часа видео. По запросу вышлю 2 минуты пример, нужно будет перевести, смотрю перевод, ...Переводы29 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует анимация - биения сердца, растяжения/сжатия мышц, движения суставов. Желательна красивая картинка, но интересует также и схематическое изображение - без светов, бекграундов и эффектов - то есть, более простое в изготовлении. Напишите стоимости основываясь на этих примерах http://vimeo.com/50526979 http://www.youtube.com/watch?v=HaUS2AgVyOg http://animations.3d4medical.com/Heartbeat-2-animation_AN1040.html http://www.youtube.com/watch?v=wnFPqNzchvk Интересует ...Анимация6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Есть дизайн 4х страниц сайта - главная, продукция (внутри 3 позиции всего), фото, контакты. Дизайн в .psd Необходимо перенести дизайн на wordpress и настроить wordpress для редактирования контента. Сам wordpress уже установлен, база создана. Также прикрутить просмотр фото ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть видео пример http://www.youtube.com/watch?v=PtLxwsfsUQs Интересует создание подобного видео - создание дизайна и его анимация. Пишите стоимости и желательно примеры работ. Если возможно - примеры с примерными стоимостями, чтобы можно было выбрать: такая сложность - столько стоит, такая - вот ...Анимация9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть видеоролик пример http://www.youtube.com/watch?v=PtLxwsfsUQs Интересует текст для подобного ролика о компании занимающейся автозапчастями. Какая стоимость (за количество фраз или за все сразу)?Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть скрипт слайдера, который берет фото и thumbnails из лежащих рядом каталогов. Интересует модуль для администрирования фото - закачка + автоматическое создание иконок (thumbnails). Или не автоматическое, а чтобы можно было подвигать, поредактировать - выбрать область ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки. Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков и тд. Необходимы 3 модуля: 1) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует стоимость создания микро соц сети, где пользователь может зарегистрироваться и отмечать себя участником существующих мероприятий. Мероприятия публикуются администраторами сайта и деляться по категориям и подкатегориям. Пользователь имеет профиль, личные сообщения, место в рейтинге по посещенным ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад