Kirich

Кирилл Поездник Kirich

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Г. Киев, Тел. (098) 4-222-664, e-mail: [email protected]

  • Технический дизайн - поменять текст на картинках

    $5

    Есть изображения, на белом фоне текст - сканированные а4.. Его нужно поменять скопировать из текстового документа и вставить в изображение.. Работа на сейчас. 0.2 уе за картинку. Пишите сразу в скайп (указан в моих контактах)

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поменять на картинках английский текст на уже переведенный русский

    Есть обучающий конспект на английском, переведенный на русский - просто текст с картинками на белом фоне - нужно оставить картинки, текстовые блоки на англ. поменять на русский текст. Даю вам картинки и текстовый файл. Сохранять в такие ...

    Редактирование и Корректура22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод видео на английском в русский текст

    $25

    Есть несколько часов видео на английском, необходимо сделать скрипт для титров и озвучки. Ищу нескольких переводчиков. Бюджет ориентировочно 20-30 уе. за перевод часа видео. По запросу вышлю 2 минуты пример, нужно будет перевести, смотрю перевод, ...

    Переводы29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D анимация органов человеческого тела

    Интересует анимация - биения сердца, растяжения/сжатия мышц, движения суставов. Желательна красивая картинка, но интересует также и схематическое изображение - без светов, бекграундов и эффектов - то есть, более простое в изготовлении. Напишите стоимости основываясь на этих примерах http://vimeo.com/50526979 http://www.youtube.com/watch?v=HaUS2AgVyOg http://animations.3d4medical.com/Heartbeat-2-animation_AN1040.html http://www.youtube.com/watch?v=wnFPqNzchvk Интересует ...

    HTML
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть дизайн (из .psd) на Wordpress и настроить

    $30

    Есть дизайн 4х страниц сайта - главная, продукция (внутри 3 позиции всего), фото, контакты. Дизайн в .psd Необходимо перенести дизайн на wordpress и настроить wordpress для редактирования контента. Сам wordpress уже установлен, база создана. Также прикрутить просмотр фото ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Имиджевое видео

    Есть видео пример http://www.youtube.com/watch?v=PtLxwsfsUQs Интересует создание подобного видео - создание дизайна и его анимация. Пишите стоимости и желательно примеры работ. Если возможно - примеры с примерными стоимостями, чтобы можно было выбрать: такая сложность - столько стоит, такая - вот ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст для имиджевого ролика

    Есть видеоролик пример http://www.youtube.com/watch?v=PtLxwsfsUQs Интересует текст для подобного ролика о компании занимающейся автозапчастями. Какая стоимость (за количество фраз или за все сразу)?

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать из скрипта модуль для Drupal и/или Joomla

    Есть скрипт слайдера, который берет фото и thumbnails из лежащих рядом каталогов. Интересует модуль для администрирования фото - закачка + автоматическое создание иконок (thumbnails). Или не автоматическое, а чтобы можно было подвигать, поредактировать - выбрать область ...

    WordPressJoomlaDrupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на Drupal, модули

    Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки. Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков и тд. Необходимы 3 модуля: 1) ...

    CSSDrupaljQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Соц сеть мероприятий

    Интересует стоимость создания микро соц сети, где пользователь может зарегистрироваться и отмечать себя участником существующих мероприятий. Мероприятия публикуются администраторами сайта и деляться по категориям и подкатегориям. Пользователь имеет профиль, личные сообщения, место в рейтинге по посещенным ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад