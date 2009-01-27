Нужно сделать дизайн(не сложный, но интересный) и прикрутить к любой удобной вам CMS(предпочтение cms с большим количеством модулей). Обязательно должны быть новости, статьи, файлы. Хочется что бы блоки модулей cms не очень выделялись на общем ...
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Строительной компании нужен сайт под Ключ. Подробности выбранному исполнителю. Все предложения оставляйте здесь
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