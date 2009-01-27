Сайт-копия под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок449 просмотров
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Нужен сайт, который по структуре будет копией www.takotta.ru - на Joomla

Меняем фактически только дизайн и реквизиты. Нужно два предложения - с рерайтом контента (то есть под ключ) и просто дизайн+верстка+настройка Joomla на хосте, а контент - уже я сам.

Естественно там, где прайс-листы, телефоны, адреса и название компании - должна быть возможность их заменить.

15 лет назад
feam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
webproffi
Vladislav 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$200
7 дней
К сожалению, исполнитель не выполнил задачи. Были 2 попытки сдать проект с дизайном на уровне "страничка в ворде" с такими же эффектами...Сейчас, несмотря на предупреждения, на связь не выходит. Деньги возвращать отказался.
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