Создание клан-сайта браузерной игры

Предоплаты нет, поэтапная оплата! Структура, тех. задание и примерный вариант дизайна есть. Сайт с системой управления, позволяющей редактировать информацию в любых разделах сайта, прописывать нужные теги прямо в CMS, создавать любую структуру меню без навыков программирования. Сам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн готов. Необходимо нарезать и залить. Плюс необходимы будут некоторые доп. ресурсы.
Подробности уже в личку.
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