Требуется клон сайта.

$500
Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок363 просмотра
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Требуется разработка клона сайта rus.auto24.ee, точнее точная его копия. Позже потребуется дизайн. Предложения сюда, будем рассматривать.

15 лет назад
SizovDen
Denis 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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